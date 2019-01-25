إشهار جمعية سفراء مجلس الإمارات رسمياً

المصدر: عجمان - وام

حصلت جمعية سفراء مجلس الإمارات على الإشهار الرسمي من وزارة تنمية المجتمع، وقال الشيخ ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس الديوان الأميري في عجمان - في كلمته خلال الحفل الذي نظمته الجمعية أمس بهذه المناسبة:

«إن الجمعية تهدف إلى تعزيز العمل الاجتماعي التطوعي، من خلال تقديم برامج وخدمات اجتماعية وثقافية منوعة لشرائح المجتمع كافة، مع التركيز على فئة الشباب، بالتعاون والشراكة مع مختلف الجهات المعنية، ونقل تحيات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، للحضور».

من جانبه، قال الدكتور عبد الله سالم الوحشي، رئيس اللجنة التأسيسية في الجمعية: «إن الارتقاء بالحياة الاجتماعية، وتقديم الدعم في العمل التطوعي لفئات المجتمع المختلفة في شتى المجالات، وتعزيز روح التسامح، هدف رئيس للجمعية.

إضافة إلى تفعيل المشاركة الشبابية في دعم مسيرة التنمية، وتوجيه الطاقات لتعزيز المكتسبات الوطنية الشاملة، وتعزيز الهوية والولاء والانتماء الوطني، وترسيخ القيم الثقافية الأصيلة، وتطوير الترابط المجتمعي».

ووقّعت الجمعية - على هامش حفل الإطلاق - مذكرة شراكة استراتيجية مع الاتحاد العربي للتدريب التربوي، بهدف تفعيل التعاون بين الجانبين لتنمية مهارات وخبرات المتطوعين.

وقّع المذكرة الدكتورة منى تركي، الرئيس التنفيذي للاتحاد، والدكتور عبد الله الوحشي، رئيس اللجنة التأسيسية في الجمعية.