ولي عهد الفجيرة يحضر مأدبة غداء أحمد آل سودين بالعين

المصدر: العين - وام

حضر سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، ظهر أمس، مأدبة الغداء التي أقامها الدكتور أحمد سالم آل سودين، رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير بجامعة الدول العربية، في منزله بالطوية بمدينة العين.

كما حضر المأدبة معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، والشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ حمد بن سلطان الدرمكي، وسالم الزحمي، مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، وعدد من المدعوين.

ورحب أحمد آل سودين بزيارة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، مثمناً تشريف سموه لمدينة العين.