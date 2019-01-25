تعاون إماراتي كيني

المصدر: أبوظبي - وام

ناقشت الدورة الأولى للجنة القنصلية بين الإمارات وجمهورية كينيا - خلال اجتماعها، أمس، في أبوظبي - النقاط المتعلقة بشؤون مواطني البلدين، وتقديم الخدمات القنصلية مثل توفير إرشادات ونصائح سفر محدثة والرعاية الصحية أثناء السفر، إضافة إلى تبادل الخبرات لتيسير تقديم تلك الخدمات.

ترأس اللجنة بدر العوضي مدير إدارة الخدمات القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي والسفير مايكل أويوقي رئيس الشؤون القنصلية والمغتربين في وزارة الخارجية الكينية.

ونقل العوضي تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وإشادتهما بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال القنصلي، وتمنياتهما بالتوفيق والنجاح للاجتماع.