«النعيمي الخيرية» و«الشرقي الإنسانية» تبحثان التعاون

المصدر: عجمان - وام

بحثت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في عجمان بمقر المؤسسة مع سهيل راشد القاضي المدير العام لمؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية، دعم التعاون والعمل الخيري والإنساني، وتبادل الخبرات بين الطرفين، بما يسهم في توفير الحياة الكريمة للأسر المستحقة والمتعففة.

تعزيز

وقالت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي: «إن المؤسسة وبناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تعمل على تعزيز القيم الإنسانية والخيرية على أرض الواقع، ودعم كافة شرائح المجتمع من المستحقين لتعزيز الاستقرار الأسري وبناء مجتمع فعّال معطاء لوطنه»، مشيرة إلى أن المتابعة الحثيثة والدعم اللامحدود من قبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، مثّلا لنا حافزاً للعمل والعطاء، وتقديم كافة أشكال الدعم سواء كان مادياً أو صحياً أو تعليمياً، وكذلك توفير المساكن للأسر المواطنة المستحقة.

من جانبه، عبّر سهيل راشد القاضي عن امتنانه واعتزاز المؤسسة بمد جسور التعاون والعمل المؤسسي الخيري المشترك مع مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في عجمان.