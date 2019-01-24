محمد بن راشد يتفقد عدداً من المشاريع التنموية التي تنفذها "ميدان"

المصدر: وام

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" المشاريع التنموية والتطويرية التي تنفذها " ميدان" في غير منطقة في دبي، مؤكدا أن هذه المشاريع تعد حلقة من سلسلة مشاريع تنموية حضارية تنفذ في الإمارة مدرجة في أجندة دبي الإنمائية وصولا إلى الهدف الأكبر المتمثل في التنمية المستدامة وضمان مستقبل أجيال شعبنا على مدى جغرافية دولتنا وتحقيق رؤية الإمارات 2021 بإذن الله تعالي.

وأثنى سموه خلال زيارته التفقدية لعدد من مشاريع "ميدان" على الجهود المبذولة من أجل انجاز هذه المشاريع عالمية المستوى تصميما وإبداعا وتميزا والتي تشكل عنصر جذب سياحي واستثماري محليا وإقليميا وحتى عالميا ما يسهم في تطوير قطاعة الصناعة السياحية الترفيهية والثقافية والاجتماعية وتجعل بلادنا دولة حضارية يطيب بها العيش والاستقرار.