حمدان بن محمد: الإمارات مركز عالمي للابتكار وصياغة المشهد الاقتصادي

المصدر: دافوس ــ وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تمثل مركزاً عالمياً للابتكار وبيئة محفزة لممارسة الأعمال واستقطاب أفضل العقول، كما تعتبر عنصراً رئيساً في صياغة المشهد الاقتصادي على المستوى الإقليمي والدولي.

وأشار سموه إلى أن تجربة الإمارات، ودبي، تمثل نموذجاً في تطوير مركز جذب الشركات العالمية والناشئة التي توظف التكنولوجيا المتقدمة، وتوفر لها الفرصة لتحويل خططها إلى مشاريع وبرامج وتطبيقات تسهّل حياة الناس، وتعميم التجارب الملهمة في تطوير مستقبل الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار.

جاء ذلك، خلال لقاء سموه، على حدة، مع كل من كريستين لاغارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وتشاك روبنز، الرئيس التنفيذي لشركة «سيسكو»، وتيم كوك، رئيس شركة «آبل»، أمس، في دافوس بسويسرا، على هامش منتدى «دافوس»، حيث شهد سموه الجلسة الرئيسة.

واستعرض سموه معهما آفاق التعاون المستقبلي من خلال مجموعة من المشاريع المشتركة الهادفة إلى توظيف التكنولوجيا المتقدمة والفضاء الرقمي في المجالات كافة.

وقال سموه على «تويتر»: «نعمل مع الشركاء الدوليين لخدمة هدفنا في تحويل دبي لواحدة من أذكى مدن العالم»، وأضاف: «نستعد من اليوم لتحديات الغد، ونتبنى استراتيجيات مستقبلية لخدمة شعبنا ودولتنا».

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