بلدية أبوظبي تثقّف المعنيين بشأن اعتماد تقرير فحص التربة رقمياً

المصدر: أبوظبي - البيان

نظّمت بلدية مدينة أبوظبي من خلال إدارة تراخيص البناء ورشة تستهدف تثقيف المعنيين بشأن خدمة اعتماد تقرير فحص التربة رقمياً، وذلك ضمن المنظومة الإلكترونية الموحدة لتراخيص البناء «MePS»، حيث جاءت هذه الخطوة ضمن إطار مشروع التحول الرقمي الشامل الذي أنجزته دائرة التخطيط العمراني والبلديات بنسبة 100% مع نهاية العام الماضي 2018 للاستجابة لمتطلبات العصر والحداثة، مجسدة بذلك توجيهات قيادتنا الرشيدة الداعية إلى استخدام أحدث التقنيات للارتقاء بالأداء وتحسين جودة الأعمال.

وقدّم قسم هندسة التربة في إدارة تراخيص البناء خلال الورشة شرحاً حول محاور وآليات الخدمة الجديدة ومتطلباته، حيث استهدفت الورشة المكاتب الاستشارية والمقاولين والعاملين في مختبرات فحص التربة والمتخصصين في هذا المجال.

كما هدفت الورشة إلى توضيح خطوات التقديم على الخدمة في النظام الرقمي، وآلية التدقيق على تقرير فحص التربة متضمناً كل محتوياته حسب المعايير الهندسية، وبحث الملاحظات والتعديلات المتكررة أثناء اعتماد تصاريح فحص التربة، وصولاً إلى إصدار الموافقة على تقارير فحص التربة، وإدراج البيانات والنتائج بصيغة رقمية تفاعلية، لتتم مطابقتها مع التقرير النهائي المرفق بناء على قائمة التدقيق الخاصة بذلك.

نتائج إيجابية

وأكد المهندس خلفان النعيمي المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن، أن أهمية خدمة فحص التربة تكمن في النتائج الإيجابية المترتبة على هذه العملية الاستراتيجية ودورها في تنفيذ مشاريع مستدامة.