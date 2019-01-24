وفد سعودي يطّلع على تجربة مؤشرات الأداء القضائية في محاكم دبي

المصدر: دبي - البيان

استقبل طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي وفداً قضائياً من المملكة العربية السعودية، للاطلاع على تجربة مؤشرات الأداء القضائية، والإدارة والأنظمة الالكترونية، وذلك في إطار التواصل والتكامل بين المؤسسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بما يخدم جميع الجهات لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.

3 محاكم

وقدم مدير عام محاكم دبي للوفد الزائر نبذة عن النظام القضائي في محاكم دبي، وأن المحاكم تتألف من 3 محاكم رئيسة وهي المحاكم الابتدائية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز، كما أن المحكمة الابتدائية تتفرع إلى 7 محاكم متخصصة وهي المحكمة الابتدائية المدنية والمحكمة الابتدائية التجارية والمحكمة الابتدائية العمالية، والمحكمة الابتدائية العقارية، والمحكمة الابتدائية الجزائية، ومحكمة الأحوال الشخصية الابتدائية، ومحكمة التنفيذ.

وقام الوفد بجولة ميدانية في محاكم دبي واطلع على عرض تقديمي عن التطور الإلكتروني والذكي في المجالات القضائية، وتجربة محاكم دبي في الخدمات الذكية، بالإضافة إلى عرض مباشر لتجربة «المحاكمة عن بعد» باستخدام تقنيات مرئية حديثة، التي تهدف إلى تحقيق سعادة المتقاضين وتسهيل مسار التقاضي,

خدمات تقنية

وأشار المنصوري إلى أن «محاكم دبي مستمرة في توسيع مجال الاستخدام التقني في خدماتها، وذلك للتطور اللافت في الفترة المنصرمة في المجال التقني لمختلف الصعد المحلية والعالمية، وترجمة لرؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى أن تكون دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، وترجمة لخطة دبي 2021 التي تهدف إلى جعل دبي مدينة ذكية ومستدامة ومتكاملة ومتصلة وسباقة ومبدعة في تلبية احتياجات الفرد والمجتمع». وفي نهاية الزيارة قام الوفد بتبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين مع التوصية والحرص على التبادل المعرفي المشترك بين الجهتين لتعزيز التعاون المشترك بين الجهات القضائية.