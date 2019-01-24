الدوريات النسائية في أبوظبي تتعامل مع البلاغات الأسرية بـ«حرفية واطمئنان»

المصدر: أبوظبي - البيان

تتعامل دوريات الشرطة النسائية بمديرية شرطة العاصمة في شرطة أبوظبي، بمهنية وحرفية عالية، مع البلاغات الأسرية المتعلقة بالنساء والأطفال، والحفاظ على الخصوصية وتعزيز الطمأنينة والثقة.

وقال العميد سهيل سعيد الخييلي مدير مديرية شرطة العاصمة في قطاع الأمن الجنائي: إن عناصر الدوريات من النساء، يأخذن بعين الاعتبار، خصوصية المجتمع، بما يعزز استقراره، وتتواصل مع المجني عليهم، ومتابعة حالاتهم، والاطمئنان إلى أوضاعهم.

وذكر أن وجود الدوريات النسائية، يوفر إحساساً أكبر بالأمن لدى النساء والأطفال، لا سيما في الخلافات الأسرية، أو وقائع الاعتداء، موضحاً أنها تقوم بدور مكمل ومساند للدورية الاعتيادية، مشيراً إلى تميزهن في الأداء خلال العمل بالميدان.

وتطرق إلى أبرز مهام الدوريات النسائية، زيارة المدارس لتعريف الطلبة على طبيعة عملها، وتقديم التوعية الأمنية لربّات المنازل، وخدمات شرطية متنوعة للمرأة والطفل، والمشاركة في الفعاليات النسائية، وتوثيق الإجراءات.

وأكد حرص شرطة أبوظبي على تمكين المرأة في العمل الشرطي، ودعم جهودها في بناء الوطن، والارتقاء بالخدمات الشرطية، ضمن منظومة تحقيق الأمن بمفهومه الشامل والحديث.