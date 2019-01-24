إطلاق نظام «ملفّي» لتبادل المعلومات الصحية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - مصطفى خليفة

أطلقت دائرة الصحة ـ الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي ـ أمس النظام المبتكر الأول من نوعه على مستوى المنطقة لتبادل المعلومات الصحية في إمارة أبوظبي «ملفّي» بحضور الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي وعدد من المسؤولين في الدوائر الحكومية والمؤسسات الصحية بالدولة.

وسيتم تشغيل نظام تبادل المعلومات الصحية من خلال شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية، والتي تم تأسيسها كجزء من مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بين دائرة الصحة في أبوظبي و«إنجازات» لنظم البيانات، المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار.

ويهدف نظام تبادل المعلومات الصحية الجديد «ملفي» إلى توفير منصة مركزية مصممة خصيصاً لتسهيل ربط مختلف عناصر القطاع الصحي في الإمارة ببعضها البعض، حيث سيربط النظام الجديد أكثر من 2000 منشأة صحية حكومية وخاصة في الإمارة تقوم بتوفير الخدمات الصحية لأكثر من 3 ملايين شخص.

6 مستشفيات

وفي مراحله الأولى، سيربط النظام ستة مقدمي رعاية صحية بما في ذلك شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، ومستشفى هيلث بوينت، وشركة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية، ومستشفى الواحة بالعين ومن خلال مشاركتهم سيتم ربط وتبادل المعلومات مع 18 مستشفى، 65 مركزاً طبياً وأكثر من 3500 طبيب و300 ممرض.

ويوفر نظام «ملفّي» قاعدة بيانات مركزية للمعلومات الصحية العامة في الوقت الفعلي، مما يتيح مراقبة المتلازمات وإدارة الأمراض المزمنة، عبر تحديد مخاطر انتشار الأمراض ومكافحة الأوبئة، بما يمكّن الحكومة من وضع خطط الحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

من جهته، قال خالد القبيسي، رئيس مجلس إدارة شركة «إنجازات» لنظم البيانات:«تم تطوير نظام تبادل المعلومات الصحية ﻓﻲ أبوظبي بما يتماشى مع لوائح وقوانين الخصوصية المعمول بها على المستويين المحلي والاتحادي، بهدف ضمان سرية وأمن معلومات المرضى بمختلف أنواعها، في الوقت الذي تتمتع فيه منصة تبادل المعلومات الصحية بالقدرة على توسيع نطاق القدرات والوظائف في المستقبل وتوفر فرصة رائعة للاستفادة من قدرات تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي».

ومن المتوقع انضمام كافة المنشآت الصحية الحكومية والخاصة إلى نظام «ملفي» مع نهاية العام الجاري، وستعمل منصة «ملفِّي» على الارتقاء بالرعاية الصحية لتعزيز جودة الحياة.