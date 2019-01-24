«حمدان الطبية» تبحث سبل التعاون مع جامعة الإمارات

المصدر: دبي ــ البيان

بحث المدير التنفيذي بجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، عبد الله بن سوقات، أمس، مع وفد من جامعة الإمارات بمقر الجائزة بدبي؛ سبل تعزيز التعاون مع الجائزة، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور تشارلز كيرنز عميد كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، والأستاذ الدكتور جمعة الكعبي وكيل الكلية قسم الطب الباطني والغدد الصماء، والدكتور رامي بيرم مساعد العميد للبحث العلمي والدراسات العليا قسم علوم الأدوية بالجامعة، والأستاذ محمود محمد محمود المساعد التنفيذي لعميد كلية الطب.

واستعرض عبد الله بن سوقات خلال الاجتماع إنجازات الجائزة على مدى 20 عاماً، كما اطلع الوفد على أنشطة الجائزة المختلفة.

وأشاد الدكتور تشارلز كيرنز عميد كلية الطب والعلوم الصحية بالجامعة، بالدور الريادي للجائزة في تكريم العلم والعلماء وتقديرهم، وأيضاً إنجازات الجائزة وتنوّع أنشطتها، والتي ساهمت بشكل فعّال في الارتقاء بالقطاع الطبي والبحث العلمي.