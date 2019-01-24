«بياناتي» مشغل في 44 وزارة وجهة اتحادية

المصدر: دبي - البيان

عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مؤخراً، في دبي، الملتقى السنوي الـ5 لنظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، وذلك بحضور معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة، وعدد من مديري القطاعات والإدارات في الهيئة، وجمع من ممثلي الوزارات والجهات الاتحادية.

وشهد الملتقى استعراض أبرز إنجازات نظام «بياناتي» منذ إطلاقه رسمياً في العام 2012 على مستوى الحكومة الاتحادية، وأكد عبد الرحمن العور أن نظام «بياناتي» الذي أطلقته الهيئة بالتعاون مع وزارة المالية يعد بوابة إلكترونية يتم من خلالها تنفيذ كافة إجراءات الموارد البشرية الذكية في الحكومة الاتحادية بشكل مؤتمت، ومنصة ذكية للعديد من أنظمة الموارد البشرية الإلكترونية المطبقة في الحكومة الاتحادية، لافتاً إلى أن النظام مشغل في 44 وزارة وجهة اتحادية، وأن 20 جهة لديها ربط أحادي مع نظام «بياناتي» عبر مشروع ناقل الخدمات المؤسسية.

التغذية الراجعة

وشدد الدكتور عبد الرحمن العور على أهمية اللقاء، كونه فرصة مثالية للحصول على التغذية الراجعة من الوزارات والجهات الاتحادية والوقوف على آرائهم ومقترحاتهم التطويرية فيما يتعلق بنظام «بياناتي»، وأنظمة الموارد البشرية الإلكترونية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية، والمنضوية تحت مظلة «بياناتي»، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها الهيئة لشركائها ومتعامليها من الوزارات والجهات الاتحادية.

وبين أن «بياناتي» يشكل مرجعاً مهماً لإحصاءات الموارد البشرية الرسمية في الدولة، ويؤسس لقاعدة بيانات موحدة للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، تعكس واقعها، وتدعم متخذي القرار وتساعد في عمليات التخطيط لمستقبل الموارد البشرية في الدولة بصورة سلسة وفاعلة.

موافقات

وذكر أن نظام «بياناتي» يقدم العديد من الخدمات لموظفي الحكومة الاتحادية، حيث يمكنهم من إتمام كافة إجراءات الموارد البشرية، من خلال بوابة الخدمة الذاتية المخصصة لكل موظف، فضلاً عن أنه يسرع أخذ الموافقات الإلكترونية على بعض إجراءات الموارد البشرية، ويضمن صرف رواتبهم من خلال نظام موحد.

واعتبر مدير عام الهيئة مرحلة الخدمة الذاتية واحدة من أهم مراحل النظام، إذ تمكن موظفي الحكومة الاتحادية من إتمام ومتابعة إجراءات الموارد البشرية الخاصة بهم ذاتياً، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تسهيل خدمات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية، ويساعد إدارات الموارد البشرية في التركيز على برامج ومبادرات استراتيجية.

مشيراً إلى أن موظفي الوزارات والجهات الاتحادية نفذوا أكثر من 3 ملايين إجراء للخدمة الذاتية منذ إطلاق نظام «بياناتي» وحتى نهاية العام 2018، وقرابة 94 ألف إجراء عبر تطبيق FAHR الذكي.

بالأرقام

ومن جانبها تطرقت ليلى السويدي المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة للحديث عن المراحل المختلفة التي مر بها نظام «بياناتي»، وأبرز الإنجازات المتحققة منذ إطلاق النظام، مبينة أن عدد مستخدمي منظومة «بياناتي» من موظفي الوزارات والجهات الاتحادية بلغ قرابة 64 ألف مستخدم.

في حين سجل النظام قرابة 435 ألف عملية ضمن نظام التدريب والتطوير الإلكتروني ويتخذ من «بياناتي» منصة له، كما بلغ عدد المتقدمين على الوظائف المعلن عنها ضمن نظام التوظيف الإلكتروني أكثر من 80 ألف متقدم منذ إطلاق النظام أواخر العام 2015 تحت مظلة «بياناتي».

قدرات

وبدورها تحدثت ليلى السويدي عن مشروع تعزيز كفاءة التوظيف في الحكومة الاتحادية، الذي أطلقته الهيئة في العام 2018، والذي يعد أحد مشاريعها الاستراتيجية والحيوية المنضوية تحت مظلة نظام «بياناتي»، حيث يسهم في تعزيز قدرات الجهات الاتحادية على استقطاب أصحاب المواهب والمهارات والكفاءات، فضلاً عن أنه يعزز كفاءة التوظيف من خلال تفعيل نظام تقييم وتوصيف الوظائف المعتمد في الحكومة الاتحادية.

وذكرت أن إطلاق مشروع تعزيز كفاءة التوظيف الإلكتروني في إطار جهود الهيئة ومساعيها الرامية إلى الارتقاء بمنظومة العمل في الحكومة الاتحادية، وذلك من خلال أتمتة عمليات تقييم كفاءة المرشحين للوظائف الشاغرة في الحكومة الاتحادية، وآليات التوظيف والتعيين في الوزارات والجهات الاتحادية، بما يحقق مستهدفات التوطين في تلك الجهات ويتيح إمكانية متابعتها بشكل آنٍ وفق الخطط المعتمدة من قبل مجلس الوزراء.

ربط

بينت شيماء العوضي مدير إدارة نظام معلومات الموارد البشرية في الهيئة أن الهيئة نجحت خلال العام المنصرم في الربط الإلكتروني لإدخال الإجازات المرضية لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية المشغلة لنظام «بياناتي»، تلقائياً في النظام فور إصدارها وتصديقها من قبل نظام وزارة الصحة ووقاية المجتمع «وريد»، أو نظامي «سلامة» و«شريان» الإلكترونيين الخاصين بهيئة الصحة في دبي.

وبموجب هذا الربط لن يكون هناك أي تدخل بشري من الموظف، حيث سيتم مقارنة رقم الهوية الوطنية واسم الموظف المريض للتحقق من هويته، ومن ثم يتم اعتماد الإجازة المرضية في نظام «بياناتي» وفق الإجراء المتبع لكل جهة.