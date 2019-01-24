الأمير وليام يشارك في اليوم الثاني لـ«دافوس»

المصدر: دافوس - وكالات

انضم الأمير البريطاني وليام لساسة ومسؤولين تنفيذيين ونبلاء يشاركون في اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي العالمي السنوي أمس.

وشارك وليام في وقت لاحق في ندوة عن الصحة العقلية في دافوس في سويسرا. ومنعت سلسلة من الأزمات عدداً من قادة العالم من حضور الاجتماع السنوي، الذي يعقد في ظل آفاق أكثر قتامة على مستوى العالم سياسياً واقتصادياً.

ومن المتوقع، أن تهيمن على اجتماعات منتدى دافوس التوترات الناجمة عن الخلافات التجارية والمنازعات، التي تشوب العلاقات الدولية، والانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي، وتباطؤ النمو الذي يخشى البعض أن يدفع الاقتصاد العالمي لحالة من الكساد.