«قضاء أبوظبي» تدعم أصحاب الهمم بسوق لمنتجاتهم

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، أول من أمس، سوقاً لمنتجات أصحاب الهمم، بهدف تعزيز جهود دمجهم في المجتمع، وتشجيع ودعم مشاريعهم ومنتجاتهم، والتعريف بإبداعاتهم وإنجازاتهم، وذلك ضمن مبادرات المسؤولية المجتمعية في عام التسامح 2019.

وأكد راشد الدرمكي، مدير إدارة النشر القانوني والمسؤولية المجتمعية بدائرة القضاء، أن تنظيم تلك الفعالية يأتي ضمن حزمة من المبادرات المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية في عام التسامح، انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بتنوع تلك المبادرات.