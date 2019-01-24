«الإعلام الثقافي» في ملتقى زايد الثاني برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

نظمت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، بالتعاون مع اتحاد كتاب وأدباء الإمارات فرع رأس الخيمة، ملتقى زايد الثاني بعنوان «الإعلام الثقافي» التي قدمتها الكاتبة والإعلامية صفية الشحي، بحضور سمية عبد الله بن حارب السويدي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وعدد من الأدباء والمثقفين وطلاب المدارس.

وأكدت الكاتبة صفية الشحي أهمية التفريق بين وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، إذ تقوم وسائل التواصل بدور كبير خلال الفترة الحالية، يقابلها دور خجول من وسائل الإعلام المختلفة، مطالبة بأن تحذوا حذوها في التواصل الفعال مع أفراد المجتمع.