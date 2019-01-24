خفض تعرفة الكهرباء في سكن التملك الحر لغير المواطنين بالشارقة 37.7 %

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة تخفيض وتوحيد رسوم استهلاك الكهرباء التي تحصلها في فئة «التملك الحر» و«سكن المقيم» في مبانٍ يملكها غير المواطنين، بنسبة تصل إلى 37.7 %، وإلغاء رسوم تعرفة الكهرباء الثابتة التي يتم تطبيقها حالياً والبالغة 45 فلساً لكل كيلوواط، والعودة إلى نظام الشرائح، وتطبيقه فقط على الفئات السكنية من شقق ومنازل اعتباراً من فاتورة استهلاك شهر يناير 2019، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأسوة بالهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.

دعم

وثمن الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس الهيئة، التوجيهات الكريمة والدعم والمتابعة المستمرة من صاحب السمو حاكم الشارقة وحرص سموه على تقديم الخدمات بأفضل جودة وأفضل تكلفة والحفاظ على الاستقرار الأسري والاجتماعي للمقيمين بإمارة الشارقة، منوهاً إلى أن اتخاذ هذا القرار يأتي متزامناً مع عام التسامح وبتوجيهات الحكومة الرشيدة.

ولفت إلى أن هذه المبادرة سيتم تطبيقها على الفئات السكنية من شقق ومنازل، حيث تحرص الهيئة على تنفيذ الدراسات المستمرة والمقارنة مع الجهات المحلية والعالمية لتقديم أفضل الخدمات للمشتركين.

وأضاف أن إجمالي المشتركين الذين تشملهم المبادرة يتجاوز 50 ألف مشترك في إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن أكثر من 90 بالمئة من المشتركين قاموا بتحديث بياناتهم وسيستفيدون من هذه المبادرة، وذلك بعد الحملة التي نفذتها الهيئة للتوعية بالفاتورة الخضراء من أجل الحصول على تفاصيل الفاتورة الشهرية والتي أصبحت تصل للمشترك عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني.