راشد النعيمي يوجّه بتوظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير البنية التحتية بعجمان

المصدر: عجمان - وام

وجّه الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، إدارات قطاع تطوير البنية التحتية في الإمارة، بضرورة العمل على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتسخير أحدث البرامج المتقدمة التي تسهم في الارتقاء بالعمل، مؤكداً ثقة الدائرة بمواردها البشرية وقدرتهم على إحداث التغيير.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي - خلال اطلاعه على استراتيجية قطاع تطوير البنية التحتية 2019-2021 والمتمثلة بجملة من المشاريع والمبادرات لدفع عجلة التقدم والازدهار في عجمان والارتقاء بها لتكون إحدى أهم مدن الحدث العالمية التي توفر الحياة الهانئة لسكانها وتستقطب الزوار والمستثمرين - إن القطاع يسعى لتبني أفضل الممارسات العالمية وتحقيق أعلى المراتب، فرؤيته الطموحة في مجال التميز المؤسسي تتمثل في الحصول على 4 شهادات آيزو وحصد 8 جوائز، إضافة لتصدر إدارات القطاع المراكز الأولى في الجوائز الداخلية كأهداف مرجوة خلال السنوات الثلاث.. مثمنا حرص الكفاءات العاملة في القطاع على تحقيق الأفضل والاستمرار قدماً في درب المنافسة المنشودة.

مشاريع

وأضاف الشيخ راشد النعيمي: إن المشاريع التي سيعكف القطاع على تنفيذها خلال ثلاثة أعوام حيوية سيلمس أثرها كل فرد في الإمارة.