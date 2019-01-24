سعود بن صقر: الأعمال الفنية المحلية تجسّد الموروث الثقافي

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة: «إن الأعمال الفنية المحلية تجسد الموروث الثقافي والتراثي، وتعكس قيم وأخلاقيات المجتمع الإماراتي، وتقدم مضموناً إبداعياً ورسالة اجتماعية سامية ترتقي بالمجتمع، بكل ما تحمله من روح التكافل الاجتماعي والتلاحم الوطني الراسخ في أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة».

جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس، في قصره في مدينة صقر بن محمد، فريق عمل المسلسل الإماراتي «ص ب»، الذي يتم تصوير مشاهده حالياً في إمارة رأس الخيمة، بحضور الفنان والمنتج سلطان النيادي، وعدد من الفنانين المشاركين في العمل.

وقال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة: «إن الفن بمختلف أنواعه، له دور مهم وفاعل في التواصل بين الشعوب، والتعريف بثقافاتها وعاداتها وتقاليدها وتاريخها الحضاري والإنساني، في ظل التقدم التكنولوجي وتطور وسائل التواصل».

ورحب سموه بفريق عمل المسلسل الإماراتي في إمارة رأس الخيمة، مؤكداً ضرورة تسخير كافة الإمكانات لإنجاح هذا العمل الوطني، ودعم المنتج الوطني، ليتبوأ مكانه على الساحتين الخليجية والعربية.

ومن جانبه، ثمّن منتج العمل الفنان سلطان النيادي، دعم وتوجيهات صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بتوفير كافة مقومات النجاح للمسلسل خاصة، ولجميع الأعمال الفنية التي تم إنتاجها في إمارة رأس الخيمة بشكل عام.

مشيراً أن إمارة رأس الخيمة، أصبحت مقصداً للعديد من المنتجين، لتصوير أعمالهم الفنية، بما تمتلكه من خصوصية، تعكس طبيعة الثقافة المحلية، وبما تقدمه من تسهيلات تدعم نجاح أي عمل فني. حضر اللقاء، الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، وراشد سويدان الخاطري مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من المسؤولين.

استقبال

وإلى ذلك، استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد، أمس، خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة انتهاء مهام عمله لدى الدولة.

وتمنى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة للسفير، التوفيق والنجاح في المهام المستقبلية، مثنياً على ما قام به من جهود خلال فترة عمله في الدولة، من تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، على مختلف الصعد.

وأشاد السفير بمستوى العلاقات الثنائية المميزة التي تربط البلدين.