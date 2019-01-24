سلطان بن زايد رئيساً فخرياً لجامعة الشعوب العربية

المصدر: القاهرة - وام

أعلنت جامعة الشعوب العربية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة - ومقرها القاهرة - عن قبول سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، الرئاسة الفخرية للجامعة، التي تعنى ببحث ودراسة وتحليل كل القضايا العربية التي تهم الشعوب العربية وإيجاد حلول مرضية لها.

كما أعلنت الجامعة قرار مجلس أمنائها بالإجماع اختيار سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، سفيراً للنوايا الحسنة لأغراض التمنية المستدامة، وذلك بالتنسيق والتشاور مع كل من الجهات المعنية في منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأعرب رئيس مجلس أمناء الجامعة اللواء الدكتور عصام الدين زغلول شافعي، عقب استقبال سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان له أمس في استراحة سموه في الليسيلي بمدينة العين، عن ترحيب جامعة الشعوب العربية بموافقة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان على قبول هذه الرئاسة التي ستكون دافعاً قوياً لها في مواصلة أداء رسالتها والمتمثلة في العمل على وحدة الشعب العربي ثقافياً واقتصادياً واجتماعياً وإعلامياً، من خلال عدد من الأهداف المعلنة والمشروعات والبرامج التي تصب في خدمة هذه الرسالة.

وقال رئيس مجلس أمناء جامعة الشعوب العربية إن قراري اختيار سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان للرئاسة الفخرية للجامعة، واختيار سموه سفيراً للنوايا الحسنة للتنمية المستدامة، جاءا بعد متابعة حثيثة من أجهزة الجامعة للجهود الجبارة والمقدرة التي يبذلها سموه في سبيل الحفاظ على التراث في الإمارات والمنطقة.

وكذلك جهود سموه في تشجيع جهود حفظ التراث العربي والإسلامي بشكل عام، حيث اعتبر مجلس أمناء الجامعة أن الحفاظ على التراث يعد واحداً من أهم عوامل الحفاظ على الأمن القومي لشعوب الوطن العربي، لمحافظته على القيم العربية الأصيلة لهذه الشعوب، التي كانت، وستظل، درعاً واقية تتحصن بها المنطقة لمواجهة حملات التغريب الممنهجة، وصد الهجمات الشرسة لطمس الهوية العربية.

وأعرب اللواء الدكتور عصام شافعي عن تقديره وتقدير جامعة الشعوب العربية لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات التنمية المستدامة.

كما أعرب عن إعجابه بشخص سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، وتعامله مع أبنائه المواطنين، وقال إن الحظ أسعدني لرؤية كل هذه الأمور على الطبيعة من خلال وجود هذه الأعداد الكبيرة من المواطنين في مجلس سموه، وقد لمست بنفسي مدى ما يتمتع به سموه من حب وتقدير كبيرين منهم.