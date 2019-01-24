وزير النقل البريطاني: «هايبرلوب» الإمارات خطوة رائدة

المصدر: لندن - وام

التقى معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، كريس جرايلينج وزير النقل عضو البرلمان في المملكة المتحدة وذلك بحضور سليمان حامد سالم المزروعي سفير الدولة لدى المملكة المتحدة.

وأكد وزير النقل البريطاني أن اللقاء الذي جرى خلاله تبادل وجهات النظر فيما يخدم مصالح البلدين، من شأنه تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات والمملكة المتحدة.

ونوه بما تشهده الإمارات من تطور كبير في مجال تنفيذ مشاريع تنموية طموحة على مستوى المنطقة والعالم، مشيراً إلى مشروع «الهايبرلوب» بوصفه خطوة رائدة ضمن خطة تطوير المواصلات في الإمارات.

وأشار كريس جرايلينج إلى أنه سيتم خلال الشهر الجاري تدشين الاستراتيجية البحرية للمملكة المتحدة، معرباً عن أمله بمشاركة الإمارات في حفل تدشين هذه الاستراتيجية الطموحة.

من جهته، أكد معالي الدكتور عبد الله النعيمي مشاركة وفد من الدولة في هذا الحدث المهم الذي سيعود بالنفع على القطاع البحري في المملكة المتحدة والعالم. كما عقد النعيمي والوفد المرافق لمعاليه اجتماعاً مع خوسيه موارا، المدير العام للصندوق الدولي للتعويض عن التلوث النفطي «(IOPC Funds».

وناقش الجانبان الدور الفاعل الذي تقوم به المنظمة بشأن التعويضات المرتبطة بقضايا حوادث التلوث النفطي من السفن وما ينتج عنها من خسائر وآثار سلبية على الإنسان والبيئة البحرية، تستوجب من الجميع العمل المشترك على كل المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.