«دافزا» تستعرض خدماتها في «آراب هيلث»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» عن مشاركتها في فعاليات الدورة الخامسة عشرة من معرض ومؤتمر الصحة العربي «آراب هيلث 2019»، الذي يستضيفه مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 28 إلى 31 يناير الجاري.

وتستعرض «دافزا» خلال المعرض حزمتين من الحزم المكتبية لديها، هما حزمة «بريميوم» التي تضم رخصة تجارية، وتأشيرتي إقامة لموظفين، ومساحة مكتبية مفروشة بالكامل تصل مساحتها إلى 25 متراً مربعاً، و حزمة «بريميوم بلاس» التي تضم رخصة تجارية، وست تأشيرات إقامة للموظفين، ومساحة مكتبية مفروشة بالكامل تصل مساحتها إلى 50 متراً مربعاً.

مزايا

بالإضافة إلى ذلك، ستستعرض «دافزا» خلال المعرض مزايا «الوحدات الصناعية الخفيفة» التي توفرها لمثل هذا النوع من الشركات، حيث يمكن استخدام هذه الوحدات المعزولة حرارياً، والتي تبلغ مساحة كل منها حوالي 350 متراً مربعاً وتضمّ مكاتب في الطابق الأرضي، كمستودع لتخزين المنتجات وتوزيعها، وهي بالتالي تتلاءم مع طبيعة أعمال هذه الشركات من حيث الحجم والمرونة والكفاءة المالية والأسعار التنافسية، فضلاً عن قدرات التبريد العالية.

كما تستعرض دفزا مجموعة الأنشطة الاقتصادية التي يمكن للشركات اختيارها ضمن رخص مزاولة الأعمال في المنطقة الحرة بمطار دبي، والتي كانت قد أطلقتها ضمن هيكل جديد للرخص في شهر يوليو الماضي ويضم أكثر من 2,000 نشاط اقتصادي.

جاء ذلك بعد مراجعة «دافزا» لرسوم التسجيل والترخيص والتأشيرات للمستثمرين الجدد في العام 2018، حيث عملت على تخفيض رسوم التسجيل بنسبة 65٪، ورسوم تأشيرات الموظفين بنسبة 20%، ورسوم إصدار بطاقة منشأة بنسبة 17%.

كما أتاحت الحوافز تسهيل عملية حصول المستثمرين الجدد على رخصة التجارة العامة من خلال خفض رأس المال من مليون درهم إماراتي إلى 500,000 درهم إماراتي، إضافة إلى اتخاذ الشركات شكل «شركة منطقة حرة – ذات مسؤولية محدودة»، وذلك لتوفير مرونة أكبر لترخيص الأعمال وتأسيسها وسهولة بدء مزاولة أعمالها.