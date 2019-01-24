ولي عهد الشارقة يبحث التعاون مع جمهورية القمر

المصدر: الشارقة ـ البيان

استقبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة أمس بمكتب سمو الحاكم، يوسف محمد علي رئيس مكتب رئيس جمهورية القمر المتحدة المكلف بوزارة الدفاع.

ورحب سمو ولي عهد الشارقة في مستهل لقائه بالضيف الزائر، وتبادل سموه معه الأحاديث الودية ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق اللقاء إلى استعراض مجالات التعاون المشتركة بين إمارة الشارقة وجمهورية القمرالمتحدة، وسبل تعزيزها. ونقل يوسف محمد علي تحيات وتقدير الرئيس عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر المتحدة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على ما يقدمه من دعم لجمهورية القمر. حضر اللقاء الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، وسيد طاهر سيد ناصر سفير جمهورية القمر المتحدة لدى الدولة.