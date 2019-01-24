ولي عهد الفجيرة: التميز سمة غالبة في مؤسسات الدولة

المصدر: الفجيرة - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أن التميز أصبح سمة غالبة في مؤسسات الدولة ودوائرها، التي أصبح مجال التنافس بينها كبيراً، ويتطلب مزيداً من الجهد والمثابرة، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية أصبحت عنواناً للتميز والريادة، وبين سموه أن التكريم الذي حصل عليه موظفو القيادة العامة لشرطة الفجيرة ضمن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز نابع من جهودهم الصادقة وما بذلوه من عمل جاد استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الذين يسعون دائماً إلى الارتقاء بمستوى أداء المؤسسات الحكومية وخدماتها للجمهور بأسلوب مميز.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس، اللواء محمد الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، والضباط وصف الضباط الفائزين والمتأهلين لأوسمة رئيس مجلس الوزراء ضمن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز.

وبارك سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي للفائز العميد حميد محمد اليماحي مدير عام العمليات الشرطية حصوله على وسام رئيس مجلس الوزراء في المجال الإشرافي ضمن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز.