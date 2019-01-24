شواطئ دبي تنال الاعتماد العالمي لبرنامج العلم الأزرق

المصدر: دبي - البيان

حصلت شواطئ دبي العامة على الاعتماد العالمي لبرنامج العلم الأزرق لموسم 2018-2019، وذلك بسبب تلبية الشواطئ لجميع المتطلبات التي تضمن الالتزام بمعايير البرنامج كجودة المياه البحرية، والتعليم البيئي، والإدارة البيئية، بالإضافة إلى السلامة العامة والخدمات، وبما يحقق قيمة مضافة لبيئة ومجتمع الإمارة، وذلك في إطار التزام بلدية دبي ببناء مدينة سعيدة ومستدامة وفقاً للمعايير العالمية.

وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «حصول شواطئ دبي على اعتماد العلم الأزرق هو تأكيد على التزام البلدية بجعل الشواطئ (شواطئ جميرا الأولى والثانية والثالثة، وشواطئ أم سقيم الأولى والثانية) منطقة جذب سياحية وواجهة جمالية، ومتنفساً ترفيهياً آمناً عالمي المواصفات تتوفر به خدمات عصرية وعوامل الراحة والأمان لكافة شرائح المجتمع، خاصة العائلات، وفقاً لأرقى وأفضل المعايير والمواصفات وبما يتلاءم مع تطلعات الجمهور واحتياجاتهم المستقبلية ويواكب خطة دبي المستقبلية 2021».

وأضاف: «الإنجاز العالمي يعد رافداً جديداً يضاف إلى سلسلة المكتسبات التي دأبت بلدية دبي على تحقيقها في المحافل كافة بفضل دعم القيادة الرشيدة للارتقاء بالقيم الجمالية والبيئية».

وقد تم منح شواطئ دبي حق رفع راية «العلم الأزرق»، وذلك لتلبيتها المعايير الدولية المطلوب تحقيقها في مجال تنظيم الشواطئ، وخاصة معلومات التثقيف البيئي وجودة المياه والإدارة البيئية والسلامة والخدمات وتجهيزات الراحة وتوفير معدات الوقاية للمرتادين، وهذا الاعتماد يعطى من قبل منظمة التعليم البيئي (FEE)، وذلك لمدة موسم واحد ويهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة للشواطئ والمراسي.