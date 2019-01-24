«نبضات» تجري 1147 عملية قلب مجانية للأطفال حول العالم

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

كشف الدكتور عبيد الجاسم، رئيس قسم جراحة القلب والصدر في مستشفى دبي، لـ«البيان»، عن أن مبادرة نبضات التي تقيمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية تحت رعاية مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وبالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، نظمت 37 حملة منذ إطلاقها في عام 2007، وقامت بإجراء الفحوص التشخيصية لأكثر من 5000 طفل في الدول الفقيرة، كما أجرت 1147عملية قلب مجانية للأطفال المرضى.

وقال إن الحملة المقبلة ستنظم في المملكة المغربية وتستهدف ما بين 300 إلى 400 حالة، موضحاً أن عملية التحضير للحملة تستغرق شهرين، وتتكلف الحملة الواحدة مليون درهم، يتم خلالها علاج 50 طفلاً على الأقل، من خلال إجراء عملية القلب المفتوح لهؤلاء الأطفال المرضى، وتتكلف العملية الواحدة للطفل المريض 20 ألف درهم.

تعاون

وأوضح أن الحملة السابقة التي تم تنظيمها في الهند عالجت 134 طفلاً خلال 8 أيام، مشيراً إلى أن التعاون المثمر بين مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية وهيئة الصحة بدبي يعزز الرسالة النبيلة التي تحملها كل من المؤسسة والهيئة.

ولفت إلى أن النجاحات المتواصلة لمبادرة «نبضات»، التي تجوب قوافلها العديد من دول العالم، تؤكد القدرات الطبية التي تتميز بها دبي، وإمكانياتها الهائلة في التعامل مع واحدة من الأمراض المتشابكة، كما تظهر المستوى الرفيع والممارسات الطبية الاحترافية للقائمين على المبادرة من النخب الطبية والطبية المساندة، الذين نجحوا في إجراء عمليات جراحية بالغة التعقيد أعادت الكثيرين إلى مسارات حياتهم الطبيعية وأنشطتهم اليومية.