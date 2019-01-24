إطلاق الدورة الثانية لـ«حماة البيئة» في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد أبوالفتوح

كشفت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة أمس، عن استهداف مشاركة 50% من مدارس الإمارة ضمن جائزة فرق حماة البيئة الطلابية في دورتها الثانية، التي تهدف لتعزيز رؤية دولة الإمارات 2021، في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

وأكد الدكتور سيف الغيص مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، خلال حفل إطلاق الدورة الثانية من جائزة فرق حماة البيئة الطلابية، أن مشاركة الطلاب تهدف إلى حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية، ضمن استراتيجية الهيئة للتوعية البيئية من خلال المدخل التعليمي، والذي يعتمد على نقل الثقافة البيئية إلى طلاب المدارس الحكومية والخاصة، ومنها إلى مختلف فئات المجتمع، وزرع المفهوم البيئي لدى أجيال المستقبل للاعتماد عليهم في نهضة المجتمع واستدامة البيئة.

وأشار إلى أن الدورة الجديدة تستهدف مشاركة 50% من عدد مدارس الإمارة البالغة 91 مدرسة، مقارنة بـ 17 مدرسة في الدورة الأولى، مؤكداً أن الجائزة تستهدف تشجيع طلاب رياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة في رأس الخيمة على تكوين فرق رقابة توعوية في كل مدرسة وروضة أطفال لتعزيز مفاهيم حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية، وتقديم الدعم الفني لتلك الفرق من خلال الدورات التدريبية المجانية والمحاضرات التي يقدمها نخبة من المختصين بالشأن البيئي، وزيادة الأنشطة والفعاليات البيئية داخل المدرسة وخارجها.

وأشار إلى أن الهيئة تعتزم إطلاق الكرنفال البيئي في 15 فبراير المقبل على كورنيش القواسم في رأس الخيمة ضمن فعاليات شهر الابتكار، بالإضافة للمنصة البيئية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في 19 فبراير، مشيراً إلى أن الفعاليات الابتكارية في مجال البيئة من شأنها تعزيز جميع الجهود التي تبذل بالتعاون مع الجهات الأخرى للحفاظ على البيئة.