«طرق دبي» تستكمل مشروع الطاقة النظيفة لمواقف مبناها

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، عن استكمال مشروع تركيب ألواح شمسية فوق مبنى المواقف متعددة الطوابق الخاص بموظفي المبنى الرئيس للهيئة بأم رمول، وذلك بالتعاون مع مركز دبي المتميز لضبط الكربون «DCCE»، وذلك في إطار حرصها على استخدام الطاقة النظيفة والمستدامة في معظم مرافقها ومنشآتها، ومواكبةً لتوجهات القيادة الرشيدة في هذا المجال.

وقال عبد الرحمن الجناحي، مدير إدارة المرافق والمنشآت بالهيئة: إنه تم تركيب 867 لوح طاقة كهروضوئية فوق مبنى المواقف متعددة الطوابق بالمبنى الرئيس للهيئة بسعة 330 واط لكل لوح وبواقع إجمالي 286.11 كيلو واط، وإنه تم ربط النظام الكهروضوئي على شبكة الكهرباء الرئيسة لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومن المتوقع أن يكون الإنتاج من الطاقة المتجددة أكثر من 443 كيلو واط/‏ ساعة، مما يعني الحد من انبعاثات الكربون المرتبطة بالطاقة التقليدية.

وأضاف: إن من مميزات هذا المشروع الحيوي تخفيض انبعاثات الكربون بمقدار 192 طناً سنوياً، وتوفير 5% من قيمة فاتورة الكهرباء المُستهلـَكة شهرياً، وإن المشروع يقع ضمن اتفاقية مع مركز دبي المتميز لضبط الكربون مدتها 20 عاماً لتزويد المبنى بالطاقة النظيفة، بما يتوافق مع سياسات شمس دبي.

وأكد أن المشروع يأتي ضمن خطط استراتيجية للهيئة، تنفيذاً لمبادرة حكومة دبي الرشيدة تحت شعار (اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة) بمحاورها الستة وهي الطاقة الخضراء، والسياسات الحكومية، والمدينة الخضراء، والتعامل مع آثار التغير المناخي، والحياة الخضراء، والتكنولوجيا والتقنية الخضراء، مشيراً إلى أن مفهوم الاقتصاد الأخضر أصبح مُجسّداً على أرض الواقع في أجندة عمل الهيئة.