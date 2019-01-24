أمل أوروبي في بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد

المصدر: دافوس ـ د ب أ

أعرب بيير موسكوفيسكي، المفوض الأوروبي للاقتصاد، عن أمله في بقاء بريطانيا عضواً في الاتحاد الأوروبي.

وقال موسكوفيسكي خلال وجوده في منتدى الاقتصاد العالمي بمنتجع دافوس السويسري أمس إنه يأمل في أن تظل هناك إمكانية متاحة بحلول التاسع والعشرين من مارس المقبل لعدم خروج بريطانيا من التكتل.

وأضاف موسكوفيسكي: «لم نرد أبداً خروج بريطانيا» وتابع بالقول إن الاتحاد الأوروبي أفضل بوجود بريطانيا عضواً به وأن المملكة المتحدة أقوى بوجودها داخل التكتل، مطالباً لندن بأن توضح ما ترغب فيه.

وكان البرلمان البريطاني رفض بأغلبية كبيرة اتفاق الخروج الذي توصلت إليه حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، ما يهدد بخروج غير منظم للبلاد من التكتل.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير إنه يجب تجنب هذا خروج دون اتفاق، لافتاً إلى أنه لا يعارض منح بريطانيا المزيد من الوقت لتوضيح موقفها. وأضاف الوزير، المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي: «أعتقد أن علينا أن نتحلى بالصبر في هذا الصدد».