ميركل تدعو إلى السعي لمنع تكرار الأزمة العالمية

المصدر: دافوس - د ب أ

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال منتدى الاقتصاد العالمي بمنتجع دافوس، أمس، إلى السعي بكل السبل من أجل منع تكرار الأزمة المالية التي وقعت قبل أكثر من عشرة أعوام وتسببت في اندلاع الأزمة المالية العالمية. وقالت ميركل إن سياسة الفائدة للبنوك الكبرى أظهرت «أننا في النهاية لا نزال نشهد بعضاً من هذه الأزمة وأننا لم نخرج منها بعد».

ورأت ميركل أن هذه الأزمة أتاحت المجال للقيام بمهام مستقبلية محتملة، وطالبت بالعودة بأسرع ما يمكن إلى الحالة الطبيعية. وأضافت المستشارة: «وإذا توخّينا الصراحة، فإننا لا نزال نشعر بهذه الأزمة، وقد كلفتنا في عالم السياسة مقداراً كبيراً من الثقة لا يمكن تصديقه، وكذلك في مجال الاقتصاد، ولا سيما في القطاع المالي».

وعن القواعد التي جرى تطبيقها بعد الأزمة، وعن تحسين الرقابة على المصارف، قالت ميركل: «حسناً هذا كان تقدماً، لكن إذا جرى سؤال الناس، فإنك ستجد أن الإيمان بقطاع مالي دولي مستقر قد تضرر كثيراً»، وأضافت أنه لهذا السبب ينبغي العمل بكل السبل من أجل منع تكرار هذه الأزمة.