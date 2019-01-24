«تشريعية الوطني» تناقش تقريرها بشأن مهنة المحاماة

المصدر: دبي - البيان

واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس اللجنة، مناقشة تقريرها حول موضوع سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة، وأدخلت عليه تعديلاتها.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: جاسم عبد الله النقبي مقرر اللجنة، وأحمد محمد مبارك الحمودي، وخلفان عبد الله بن يوخه، ود. محمـــد عبد الله المحــــرزي.

وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي إن اللجنة واصلت مناقشة تقريرها حول موضوع سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة، في إطار المحاور التي تم تبنيها للموضوع، حيث أدخلت بعض تعديلاتها على التقرير، على أن تستكمل اللجنة مناقشة تقريرها في اجتماعها القادم.

وذكر النعيمي أن اللجنة اجتمعت سابقاً بحضور ممثلي وزارة العدل وجرى مناقشة أهم المقترحات والتحديات التي تواجه العاملين في مهنة المحاماة، كما استعرضت مع ممثلي الجهات المعنية بالموضوع مقترحات تلك الجهات ووجهت استفساراتها للحضور ضمن محاور الموضوع.