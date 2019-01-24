«صحية الوطني» تستعرض مشروع قانون تنظيم مهنة الصيدلة

المصدر: دبي - البيان

واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، الذي عقدته أمس الأول، بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة سالم عبيد الحصان الشامسي رئيس اللجنة، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية، وذلك بحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

كما اعتمدت اللجنة خطة عملها خلال الدور الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر، والجدول الزمني الخاص بذلك.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: خلفان عبدالله بن يوخه «مقرر اللجنة»، وخالد علي بن زايد، وسعيد صالح الرميثي، وفيصل حــارب الذباحــي، ومحمد أحمــد اليماحــي.

وقال سالم عبيد الحصان الشامسي رئيس اللجنة، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها نحو 43 مادة من مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية، والذي يتكون من 122 مادة، حيث تم الانتهاء من البابين الأول والثاني من مشروع القانون، وذلك بحضور ممثلي وزارة الصحة وقاية المجتمع.