بدء استقبال طلبات المشاركة في معرض الصنّاع العالمي

المصدر: دبي - البيان

بدأ أعضاء لجنة التقييم استقبال طلبات المشاريع المشاركة في معرض الصنّاع العالمي «ميكر فير دبي 2019»، الذي تنظّمه مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في شهر الابتكار، خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال الدكتور جمال المهيري نائب رئيس مجلس الأمناء، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «نتوقع أن تشهد النسخة الثانية زيادة كبيرة في حجم الحلول الابتكارية، والمشاريع الريادية، لافتاً إلى نضج الأفكار التي يتم طرحها بالمشاريع المقدمة للمشاركة في المعرض، إضافة إلى ارتفاع عددها مقارنة بما قُدّم العام الماضي، ما يعكس تحقيقه للأهداف التي انطلق من أجلها، التي تسهم في تعزيز ثقافة الابتكار، وتشجّع على مشاطرة الأفكار الجديدة التي من شأنها إثراء الأسواق بمنتجات جديدة».

وستقوم اللجنة التي تضم في عضويتها خبراء من شتى التخصصات، باختيار مشاريع نوعية ومميزة للمشاركة في المعرض، في خطوة يسعى من خلالها منظمو المعرض إلى تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع، ودعم الصنّاع، والمبتكرين، والحرفيين، والهواة، والمهندسين، والطلاب، من مختلف فئات وأفراد المجتمع.