تدريب ميداني لمنتسبي الجامعة الأمريكية في «أراضي دبي»

المصدر: دبي – البيان

وقّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي على مذكرة تفاهم مع الجامعة الأمريكية بدبي، تعمل الدائرة بمقتضاها على توفير الفرص التطوعية والتدريب الميداني لمنتسبي الجامعة، في حين تلتزم الجامعة الأمريكية بوضع البرامج والمبادرات، وتوفير فرص التدريب للمتطوعين، وستسهم في تقديم الاستشارات الأكاديمية والعلمية بما يفيد الدائرة، مع تقديم منح سنوية لطلبة البكالوريوس والماجستير من موظفي الدائرة.

وقع المذكرة عن أراضي دبي سلطان بطي بن مجرن المدير العام، وعن الجامعة الأمريكية الأستاذ الدكتور مثنى عبد الرزاق رئيس الجامعة، بحضور القاضي عبدالقادر موسى، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، والأستاذ الدكتور طارق عبدالسلام، عميد الجامعة.

وقال سلطان بن مجرن: «يسعدنا الإسهام في تأهيل الكوادر من طلبة الجامعة للانخراط في سوق العمل، إضافة إلى العمل على إدامة التواصل لتحقيق المصالح المشتركة».

كما قال القاضي عبدالقادر موسى: «سنتعاون على تدريب الطلبة المنتسبين لكليات القانون بدون مقابل، وإقامة الفعاليات القانونية المشتركة، لتحقيق الفائدة المشتركة ».

وقال الأستاذ الدكتور مثنى عبد الرزاق : «الاتفاقية خطوة إيجابية في سبيل تحقيق رسالة الجامعة نحو التميّز».