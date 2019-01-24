تدريب المحامين المقبولين أمام نيابات ومحاكم أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت أكاديمية أبوظبي القضائية بالتعاون مع إدارة شؤون المحاماة والخبراء بدائرة القضاء في أبوظبي؛ الدورة السادسة عشرة من برنامج تدريب المحامين المتقدمين للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام نيابات ومحاكم أبوظبي. بمقر الأكاديمية بمبنى دائرة القضاء الجديد في أبوظبي، وذلك بمشاركة 10 محامين بينهم أربع سيدات.

ويأتي تنظيم هذا البرنامج التدريبي للمحامين؛ في إطار جهود دائرة القضاء في أبوظبي نحو تطوير الأداء القضائي عبر إعداد كوادر قانونية وطنية مؤهلة تأهيلاً علمياً وعملياً وفق أرقى المعايير العالمية. بهدف المساهمة في تحقيق العدالة الناجزة، وترسيخ ثقة المجتمع في المنظومة القضائية والقانونية، والتي يعتبر المحامون جزءاً منها.

من جهة أخرى أكدت أكاديمية أبوظبي القضائية أن البرنامج الذي يعتبر اجتيازه من شروط القبول في جدول المحامين المقيدين لدى دائرة القضاء في أبوظبي؛ قد صمم على نحو تتنوع فيه الموضوعات لتغطي كافة الجوانب ذات الصلة بعمل المحامي.