متابعة سير العمل الأمني في «العمليات المركزية» بشرطة رأس الخيمة

المصدر: أبوظبي - البيان

قام اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بزيارة تفقدية للإدارة العامة للعمليات المركزية، يرافقه العميد طارق محمد بن سيف مدير مكتب القائد العام، والخبير سيف الشفيري خبير ومستشار الأداء المؤسسي والاستراتيجي بالقيادة العامة، وفريق التفتيش الأمني، بهدف الاطمئنان على سير إجراءات العمل والوقوف على الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث وتعزيزاً لعملية إدارة الموارد والدعم، وذلك تطبيقاً للبرنامج الزمني لنظام تفتيش القائد العام السنوي وفق المعايير المعتمدة، وضمن مبادرة تعزيز التفتيش للعمل الشرطي.

وكان في استقبال اللواء النعيمي، العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية، ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام والأفرع.

واطلع القائد العام خلال الجولة التفتيشية على مدى الاستعداد والجاهزية المثلى لتفتيش الطابور العسكري للضباط وصف الضباط والأفراد بالإدارة، ثم تفقد المركبات والآليات عبر الوقوف على جاهزيتها وملاءمتها للاستخدام.

واطلع على سير العمل في إدارة العمليات والأنظمة المعمول بها ونظام الطوارئ 999 وعلى مدى انسيابية الحركة المرورية داخل الإمارة والتقنيات الموجودة التي تتماشى مع رؤية وزارة الداخلية ومدى تطبيقها وتحقيقها لأعلى درجات الأمن والسلامة، وتعرف على التحديات التي تواجههم في العمل بهدف إيجاد الحلول المناسبة لها بما يهدف لتطوير العمل، بالإضافة إلى التعرف على احتياجاتهم التي ستساهم وتساعد وبشكل إيجابي كبير على الارتقاء بمهام العمل بصورة أكثر دقة واحترافية.

وعقد قائد عام شرطة رأس الخيمة اجتماعاً مع ضباط الإدارة للتأكد من تطبيق معايير التفتيش السنوي من حيث المهام الإدارية الخاصة بالإدارة.