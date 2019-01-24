شرطة دبي تطلع على محتويات دبلوم «إدارة الموارد البشرية»

المصدر: دبي - البيان

استقبلت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية والإدارة العامة للتدريب، وفداً من معهد دبي لتنمية الموارد البشرية التابع لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وذلك بهدف تقديم المعهد لشرح حول الدبلوم المهني «إدارة الموارد البشرية» ومحتوياته والهدف من إعداده.

وكان في استقبال الوفد العميد الدكتور صالح عبد الله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، بحضور نائبه العقيد راشد ناصر، والعقيد الدكتور أحمد مرداس، نائب مدير الإدارة العامة للتدريب، والعقيد الدكتور جاسم الملا، مدير إدارة الشؤون الإدارية في الإدارة العامة للموارد البشرية.

ورحب العميد صالح مراد بالوفد الضيف، الذي ضم منى محمد بوحميد مدير إدارة الشراكات والتطوير، ويوسف صالح مدير مشاريع رئيسي، وخليل النمري، استشاري تدريب، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على التعاون وتبادل الخبرات، والاطلاع على البرامج التي تقدمها مختلف الدوائر الحكومية والشراكة فيها.