افتتاح دورة إعداد محاضري نشر ثقافة « إكسبو 2020 »

المصدر: دبي - البيان

افتتح اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، دورة إعداد محاضري نشر ثقافة إكسبو 2020 بحضور العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعميد عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومديري الإدارات الفرعية في قطاع البحث الجنائي، ومديري مراكز الشرطة، ومن جانب إكسبو نجيب العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي، وعلي خليفة الغيص، نائب الرئيس للشؤون الأمنية.

وأكد اللواء المنصوري على أهمية العمل كفريق متكامل يتمتع باحترافية ومهنية أمنية عالية للحفاظ على المكتسبات والسمعة التي حققتها دولة الإمارات في جميع المجالات والتعاون والتنسيق بين كافة الجهات لإنجاح هذا الحدث العالمي الذي يضاف إلى رصيد الإمارات، مشيرا الى أن القيادة العامة لشرطة دبي قامت بتنفيذ برنامج تأهيلي تدريبي جنائي للضباط وضباط الصف والأفراد استعداداً لمعرض إكسبو 2020.

واستمع اللواء المنصوري والحضور من نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي، لشرح متكامل عن إكسبو 2020 دبي وأهميته لدولة الإمارات، والدور الذي تلعبه معارض إكسبو على مدى التاريخ في تعزيز جهود التنمية المستدامة وتنشيط الجوانب السياحة والثقافية بين الدول.

لافتاً إلى أن إكسبو 2020 دبي، ومن خلال شعاره الرئيس «تواصل العقول وصنع المستقبل»، وشعاراته الفرعية الثلاثة، «الاستدامة والفرص والتنقل» يدعم بشكل مباشر تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، مؤكداً أن دولة الإمارات نجحت في إنجاز العديد من المشاريع المتعلقة بالاستدامة.