استمرار المشاركات بجائزة مكافحة المخدرات

المصدر: أبوظبي – ماجدة ملاوي

أعلنت وزارة الداخلية عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، استمرار عملية استلام طلبات المشاركين بجائزة الإمارات لمكافحة المخدرات، وفق المخطط الزمني للجائزة وذلك حتى فبراير 2019.

وتشمل الجائزة فئات «أفضل فريق عمل مشترك بمكافحة المخدرات» و«أفضل تجربة في مكافحة المخدرات» و«أفضل جهة في تحقيق الاستراتيجية» و«أفضل موظف في مكافحة المخدرات» و«أفضل موظف تفتيش» و«الابتكار» و«الخدمة المجتمعية» و«أفضل عمل جامعي في مكافحة المخدرات» و«أفضل عمل مدرسي في مكافحة المخدرات» و«أفضل عمل فني في مجال الوقاية والتوعية» و«أفضل عمل توعوي بأضرار المخدرات».

وأكدت الوزارة أن التقديم مفتوح لعدد كبير من الجهات الحكومية من الشركاء، حيث تهدف الجائزة لتعزيز العمل الحكومي المشترك للقضاء على آفة المخدرات.

وتهدف الجائزة إلى إعادة تأهيل المتعاطين من خلال تحفيزهم للتغلب على الجوانب النفسية، والعمل على مساعدتهم لعدم الوقوع في العواقب القانونية والمالية والاجتماعية.

إجراءات

كما تسعى إلى مكافحة التهريب من خلال الحد من تهريب المخدرات للدولة عبر المنافذ والحدود، إضافة إلى تقليل فرص العرض من خلال السعي نحو تقليل فرص عرض المخدرات عبر ضبط تجار ومروجي المخدرات.

كما تعمل على الوقاية والتوعية عبر خفض الطلب على المخدرات من خلال تعزيز الوقاية من المخدرات والتوعية بأضرارها ومخاطرها وإشراك المجتمع المدني من خلال التحفيز لدعم جهود مكافحة المخدرات.

وكان مجلس مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية قد اطلق الجائزة تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات بهدف تعزيز الجهود الحكومية والمؤسسية المبذولة لمكافحتها.