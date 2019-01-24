وفد تايلاندي يطلع على تجربة شرطة دبي في مكافحة الاتجار بالبشر

المصدر: دبي - البيان

استقبلت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي وفداً رفيع المستوى من المملكة التايلاندية، ضمن زيارة تهدف للاطلاع على تجربة مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في شرطة دبي والخدمات النوعية، التي يقدمها للمجتمع.

وكان في استقبال الوفد العميد الدكتور محمد المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، بحضور العقيد الدكتور سلطان الجمال مدير مركز مراقبة جرائم الإتجار بالبشر، والمقدم طارق السويدي رئيس قسم الشؤون الدبلوماسية والقنصلية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والرائد عامر عبدالله الرضا رئيس قسم التدريب والتطوير بمركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، فيما ضم الوفد الضيف ابيتشاي تونغبراسوم، مدعي عام في مكتب المدعي العام التايلندي، والرائد أريت تاتسافان رئيس قسم مكافحة جريمة الاتجار بالبشر.