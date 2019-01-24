افتتاح مختبر جديد للخلايا الجذعية في المنطقة الحرة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت كرايوسيف، المركز الوحيد المرخص لجمع ومعالجة واختبار وتخزين الخلايا الجذعية في الشرق الأوسط، وأحد أبرز شركاء مدينة دبي الطبية، عن افتتاح مختبر الخلايا الجذعية الجديد والمتطور في المنطقة الحرة.

وقال عمر عميش، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية: «نحن سعداء بافتتاح كرايوسيف أحد أهم اللاعبين الدوليين وأحد أبرز شركاء مدينة دبي الطبية، المختبر الجديد في مجتمع مدينة دبي الطبية، ونؤمن أن جلب التخصصات الدقيقة، والخبرات التخصصية للدولة والإمارة هو جوهر عملنا، كما نؤمن أن الخلايا الجذعية ستلعب دوراً مهماً جداً في الطب المستقبلي وستغير من واقع قطاع الرعاية الصحية في الإمارات والمنطقة، وستضفي نقلة نوعية على صحة الأطفال المعرضين لخطر الإصابة بالأمراض المزمنة.