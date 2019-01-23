الطقس المتوقع في الإمارات حتى الاثنين

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد تشكل ضباب إلى ضباب خفيف صباحا خاصة على المناطق الداخلية يوم غد الخميس ويصبح الطقس صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي نهارا.. والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة من 15 إلى 25 تصل إلى 30 كم/ س و البحر يكون خفيفا إلى متوسط في الخليج العربي وبحر عمان.

ويكون الطقس يوم الجمعة رطبا صباحا مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق يصبح صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا خاصة شمالا وشرقا و الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 15 إلى 25 تصل إلى 30 كم/ س.. و البحر يكون خفيفا إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتشهد الدولة يوم السبت المقبل طقسا صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا باردا نسيبا ليلا.. والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 15 إلى 25 تصل إلى 30 كم/س و البحر يكون خفيفا إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويتوقع أن يكون الطقس يوم الأحد المقبل صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا باردا نسيبا ليلا والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 15 إلى 25 تصل إلى 30 كم/ س و البحر خفيف إلى متوسط في الخليج العربي وبحر عمان.

ويسود الدولة يوم الاثنين طقس مغبر أحيانا صباحا يصبح غائما جزئيا بوجه عام و الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا نهارا من 20 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س أحيانا والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.