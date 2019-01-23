محمد بن زايد يعزي نائب السفير اليمني بوفاة والده

المصدر: وام

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واجب العزاء إلى الوزير المفوض سلطان الباكري نائب السفير اليمني لدى الدولة في وفاة والده الشيخ صالح بن أحمد عاتق الباكري خلال زيارته اليوم مجلس العزاء في أبوظبي.

وأعرب سموه خالص تعازيه ومواساته لأبناء الفقيد وإخوانه وعموم أسرة الباكري .. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

من جانبه أعرب الباكري عن جزيل شكره وتقديره لزيارة سموه وما أبداه من مشاعر أخوية طيبة .

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه .. محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

