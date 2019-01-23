الإمارات تحقق أمنية شابة لبنانية من أصحاب الهمم

المصدر: البيان الإلكتروني

استجابت لجنة استضافة الالعاب العالمية للأولمبياد الخاص "ابوظبي 2019" لحالة انسانية عاجلة في بيروت، حيث زار سفير دولة الامارات العربية المتحدة حمد سعيد الشامسي يرافقه الرئيس الاقليمي للأولمبياد الخاص الدولي المهندس ايمن عبد الوهاب وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة ميشال الخوري، منزل الفتاة من أصحاب الهمم ريتا حجار وقدم لها دعوة للمشاركة كضيفة شرف في الالعاب التي تعقد من 14 الى 21 المقبل، والتي تمثل أكبر حدث رياضي وإنساني على مستوى العالم في عام 2019.

وقام الوفد بنقل ريتا من منزلها غير المؤهل الى منزل آخر تم تجهيزه بكل الاحتياجات والمقومات اللازمة التي تلبي وضعها الصحي، وذلك سعيا لتسهيل اندماجها في المجتمع وتلبية لطلبها بأن تتمكن من العيش بظروف أفضل، حيث استجابت الامارات فورا عبر توفير كامل الدعم المطلوب بإشراف سفارة الدولة في بيروت.

واشار الشامسي الى "إن ما حصل يؤكد رسالة الامارات القائمة على التسامح والعطاء وبذل كافة الجهود من أجل تغيير ثقافة المجتمع تجاه اصحاب الهمم، وتحسين الوعي بقدراتهم وامكانياتهم ودمجهم في المسارات التعليمية والمهنية، كما تتضمن الرؤية توفير فرص العمل لأصحاب الهمم لتمكينهم من العيش بكرامة واستقلالية وتأمين الدعم الصحي لهم والتدخل الطبي المبكر لمعالجة حالاتهم الصحية والنفسية".

وقال: "من هنا، قررت لجنة الالعاب العالمية للأولمبياد الخاص تقديم الدعم لريتا حجار لتمكينها من العيش باستقلالية والخروج من العزلة والاندماج بالمجتمع. وحالة ريتا تمثل واحدة من العديد من الحالات المشابهة في مجتمعات المنطقة حولنا يكون فيها اصحاب الهمم سجناء منازلهم وفي عزلة عن المجتمع، اما بسبب عدم توفر الدعم لهم او بسبب نظرة المجتمع السلبية تجاههم".

وأوضح أن "القيادة الاماراتية تسعى بجد من أجل تقديم الدعم لكل محتاج دون النظر إلى لونه أو جنسه أو عرقه ولهذا استطاعت أن تحتل المركز الأول للعام الخامس على التوالي في المساعدات الانسانية لدول العالم حيث إن 120 دولة، من بينها 48 من الدول الاقل نموا، استفادت من هذه المساعدات التي تركز على التنمية والاستثمار في الانسان".

أما المدير العام للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية “أبوظبي 2019” خلفان المزروعي فلفت إلى أن "رؤية الإمارات تقوم على دعم اندماج أصحاب الهمم في المجتمع وتمكينهم لممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي والمشاركة الفاعلة وتعزيز الفرص المتكافئة ودعمهم للقيام بدور منتج وفعال في المجتمع".

وأكد أن "هذه الالعاب تقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتعكس قيم وثقافة مجتمع دولة الإمارات والمتمثلة في التآخي والتسامح والتآزر بين الافراد للارتقاء بجودة الحياة وبناء مجتمع مبني على المشاركة والتضامن الحقيقي".