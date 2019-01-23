العلم الأزرق يرفرف على شواطئ دبي العامة

المصدر: وام

حصلت شواطئ دبي العامة على الاعتماد العالمي لبرنامج العلم الأزرق لموسم 2018-2019 وذلك لتطبيقها كل متطلبات الأمن والسلامة والبيئة في هذه المرافق الترفيهية الحيوية.

ولفت المهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي إلى أن حصول شواطئ دبي على اعتماد العلم الأزرق يؤكد التزام البلدية بجعل الشواطئ " شواطئ جميرا الأولى والثانية والثالثة وشواطئ أم سقيم الأولى والثانية " منطقة جذب سياحية وواجهة جمالية ومتنفسا ترفيهيا آمنا عالمي المواصفات تتوفر به خدمات عصرية وعوامل الراحة والأمان لكافة شرائح المجتمع .

ونوه الهاجري إلى أن هذا الانجاز بمثابة رافد جديد يضاف إلى سلسلة المكتسبات التي دأبت بلدية دبي على تحقيقها في كافة المحافل بفضل دعم القيادة الرشيدة للارتقاء بالقيم الجمالية والبيئية وفق استراتيجية بلدية دبي وخطة دبي 2021 ولتحقيق مكانة متقدمة بين أفضل المدن العالمية.