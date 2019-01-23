توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، بينما يكون الجو رطبا ليلاً وفي صباح الغد الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأفاد، في نشرته اليومية، بأن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 - 25 كم/ساعة، تصل إلى 30 كم/ساعة.

ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:02 والثاني عند الساعة 04:40 ويحدث الجزر الأول عند الساعة 08:54 والثاني عند الساعة 21:53.

وأوضح أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:45 والثاني عند الساعة 00:38 ويحدث الجزر الأول عند الساعة 18:03 والثاني عند الساعة 06:54.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 15 90 40

دبي 25 14 90 45

الشارقة 25 16 90 45

عجمان 25 15 85 50

أم القيوين 26 13 85 45

رأس الخيمة 26 12 85 55

الفجيرة 26 17 65 35

العين 26 11 90 40

ليوا 25 13 90 35

الرويس 24 14 90 50

السلع 24 15 85 45

دلما 23 16 70 40

طنب الكبرى 22 16 75 40

طنب الصغرى 22 16 75 40

أبو موسى 22 17 75 40