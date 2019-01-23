كهرباء الشارقة تعلن تخفيض تعرفة الكهرباء في سكن التملك الحر لغير المواطنين

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة تخفيض وتوحيد رسوم استهلاك الكهرباء التي تقوم بتحصيلها في فئة "التملك الحر " وسكن المقيم، الذين يسكنون في مبانٍ يملكها غير المواطنين، وإلغاء رسوم تعرفة الكهرباء الثابتة التي يتم تطبيقها حالياً والتي تبلغ 45 فلساً لكل كيلووات، حيث تم تخفيضها بنسبة تصل إلى 37.7 % لعدد كبير من المشتركين والعودة إلى نظام الشرائح وتطبيقها فقط على الفئات السكنية من شقق ومنازل اعتباراً من فاتورة استهلاك شهر يناير 2019 وذلك أسوة بالهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.

وثمن الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة التوجيهات الكريمة والدعم والمتابعىة المستمرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وحرص سموه على تقديم الخدمات بأفضل جودة وأفضل تكلفة والحفاظ على الاستقرار الأسري والاجتماعي للمقيمين بإمارة الشارقة وأنه تم اتخاذ هذا القرار تزامنا مع عام التسامح وبتوجيهات الحكومة الرشيدة تم إعلان هذه المبادرة التي سيتم تطبيقها على الفئات السكنية من شقق ومنازل مشيراً إلى أن الهيئة تحرص على تنفيذ الدراسات المستمرة والمقارنة مع الجهات المحلية والعالمية لتقديم أفضل الخدمات للمشتركين.

وأضاف أن إجمالي المشتركين الذين تشملهم المبادرة يتجاوز 50 ألف مشترك في إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن أكثر من 90% من المشتركين قاموا بتحديث بياناتهم وسيستفيدون من هذه المبادرة وذلك بعد الحملة التي نفذتها الهيئة للتوعية بالفاتورة الخضراء، من أجل الحصول على تفاصيل الفاتورة الشهرية، والتي أصبحت تصل للمشترك عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني.