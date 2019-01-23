"حرفتي ثروتي" مبادرة لتمكين المواطنات المتعاملات مع هيئة تنمية المجتمع

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي، عن بدء فعاليات الدورة التدريبية "حرفتي ثروتي"، والتي تقام برعاية وتنظيم من جمارك دبي ضمن فعاليات واحة السجاد في دبي بين 20يناير و14 فبراير. وتشكل الخطوة إحدى المبادرات المشتركة بين جمارك دبي وهيئة تنمية المجتمع في التمكين المالي للمواطنات، حيث تهدف إلى تزويد المستفيدات بمهارات حرفية في صناعة السجاد تتيح لهم القدرة على بدء مشاريع صغيرة ودخول سوق العمل.

وخلال زيارة أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي إلى واحة السجاد في "سيتي ووك 2" اطلع على خطة التدريب وحث المشاركات على الاستفادة من هذه المبادرة التي ستزودهم بالمهارات الأساسية لصناعة السجاد وتفتح لهم أفاقاً جديدة في التخطيط لمستقبلهم وتطوير حياتهن.

وتشرف على تدريب المشاركات سهيلة الخزعلي، إحدى أوائل الإماراتيات اللواتي اقتحمن مجال صناعة السجاد في الدولة وحققت تميزاً ملحوظاً في هذا المجال لسعيها الدائم لنقل المعرفة وتدريب أعداد متزايدة من الإماراتيات على حرفة صناعة السجاد.

ويبلغ عدد المستفيدات من الدورة 27 سيدة من المتعاملات مع هيئة تنمية المجتمع بما في ذلك سيدات من أصحاب الهمم وسيدات من كبار المواطنات.

وستكمل المتدربات 45 ساعة تدريبية معتمدة في مقر المعرض لتعلم مهارات الحياكة باستخدام النول والسدو الإماراتي، وتم اختيار تصاميم فنية لمواقع سياحية جاذبة في الدولة ليتم استخدامها كنماذج عمل لكل سيدة بحيث تكمل كل متدربة حياكة لوحة فنية مع اكتمال فترة الدورة.

وقال يوسف بن لاحج الفلاسي، مدير إدارة التمكين المالي في هيئة تنمية المجتمع: "تنسجم أهداف مبادرة "حرفتي ثروتي" مع الرؤية العامة لتمكين ودمج شرائح من المواطنين، حيث تتيح تأهيلهم بحرفة مميزة وفريدة تشجعهم على التفكير بمشاريع صغيرة من منازلهم أو بواسطة مشاغل صغيرة مشتركة، وبالتالي دخول سوق العمل بمجال جديد يمكنهم من تحقيق الاستقلالية المالية وبناء مستقبل أفضل لهم ولأسرهم".