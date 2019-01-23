أفضل الخدمات العلاجية لمرضى العظام من مستشفى د. سليمان الحبيب دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

تتعدد أنواع أمراض ومشاكل العظام التي تصيب الرجال والنساء على حد سواء في أي مرحلة عمرية والتي تتسبب في آلام للمرضى وتؤثر على حركتهم الطبيعية. من أكثرها هذه الأمراض شيوعاً التهاب المفاصل الروماتيدي والنقرس والكساح وهشاشة العظام وسرطان العظام وغيرها من الأمراض.

ولضمان علاج أمثل لهذه الأمراض، يقدم مستشفى د. سليمان الحبيب دبي رعاية متخصصة بأمراض العظام لمنطقة الخليج والشرق الأوسط على يد فريق من الأطباء العالميين الحاصلين على شهادة البورد، والذين يمتلكون خبرة مكتسبة على مدى 46 عاماً حيث تسمح لهم ثروتهم المعرفية بتحديد التشخيصات الصعبة بدقة ومن ثم معالجتها بأعلى مستويات الجودة لرعاية المرضى.

اكتسب قسم أمراض العظام سمعة في علاج أكثر الحالات تعقيداً باستخدام معدات طبية رائدة وتقنيات وإجراءات مبتكرة حيث يقدم الأطباء مجموعة متنوعة من الحلول تتراوح ما بين جراحة الطوارئ المعقدة إلى الإدارة الشاملة ما بعد العملية.

ويستخدم الأطباء تقنيات متقدمة ورائدة في العلوم، وتشمل جراحات تنظير مفصل معقدة وإجراء جراحات تنظير مفصل متقدمة للركبة والورك وإدارة حادة وترميمية لانخلاع المفاصل وإجراءات جراحية ذات حد أدنى من التدخل الجراحي.

تخصصات الفرعية

يقدم الجراحون في مستشفى سليمان الحبيب علاجات ضمن مجموعة متنوعة من التخصصات الفرعية لجراحة العظام، بما في ذلك جراحة اليد والرسغ والكتف والركبة، وإعادة بناء واستبدال المفاصل، بالإضافة إلى الجراحة الرضية. ويقوم الأطباء بإجراء الجراحة باستخدام تقنيات متقدمة ذات حد أدنى من التدخل الجراحي، مثل جراحة تنظير المفصل وأنظمة استبدال المفصل الرائدة.

وترجع جودة الخدمات المقدمة للمستشفى إلى إلى تسليط الذوء على تقديم نتائج ممتازة للمريض. وتبدأ التشخيصات بدراسة رسمية ومفصلة للتاريخ الطبي للمريض، بالإضافة إلى فحص شامل لصحته البدنية. ولي ذلك اختبارات تكميلية باستخدام ماسحات التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي المحوسب. وفي هذا السياق يقول الدكتور سليمان الحبيب رئيس مجموعة الحبيب الطبية: تلتزم مستشفى د. سليمان الحبيب دائماً بتوفير أفضل رعاية وإحضار أحدث التقنيات المتوفرة في أي مكان في العالم إلى الإمارات العربية المتحدة.

أدنى حد من التدخل الجراحي

قبل الجراحة، يستخدم الجراحون الحاصلون على شهادة البورد تقنيات ذات حد أدنى من التدخل الجراحي، مثل جراحة تنظير المفصل، وهو إجراء يستخدم لفحص وتشخيص وبالتالي معالجة المشاكل التي تحدث ضمن المفاصل. هذا الإجراء ينطوي على إدخال الجراح لأدوات ناحلة مزودة بإضاءة ألياف ضوئية في شق صغير. يتم تزويد المسبار بكاميرا صغيرة للغاية، مما يمكن الجراح من تحديد نطاق المشكلة، دون التسبب بضرر لا داعي له للمريض.

للمرضى الذين يحتاجون إلى استبدال جزئي أو كامل للمفصل، يستخدم الجراحون فقط أكثر الحلول المتوفرة تقدماً، مما يسهّل عودة المريض للقيام بالأعمال الروتينية اليومية التي تتطلب التنقل. نفخر بإعطاء الأفراد فرصة لعيش حياة ديناميكية وفاعلة بشكل تام.

وبعد الجراحة، يتم تلبية جميع احتياجات المرضى من خلال برنامج إدارة رعاية وإعادة تأهيل فردي، تم تصميمه للسماح للأفراد بالعودة إلى الحياة الطبيعية بصورة سريعة وآمنة.