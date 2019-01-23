محاكم رأس الخيمة تطلق خدمة الاستعلام عن تفاصيل القضايا

المصدر: رأس الخيمة – البيان

أطلقت دائرة محاكم رأس الخيمة خدمة "الاستعلام عن تفاصيل القضايا" للمحامين ومكاتب المحاماة، وذلك بهدف التحول الإلكتروني والذكي لكافة خدماتها، بالتعاون والتنسيق مع هيئة الحكومة الإلكترونية برأس الخيمة، في إطار مساعيها نحو ابتكار حلول الكترونية للتغلب على التحديات، وسعيها نحو التطوير وتقديم منظومة خدمات الكترونية شاملة، والتي تهدف من خلالها إلى إسعاد المتعاملين وتوفير الوقت والجهد والتكلفة.

وأكد إبراهيم أحمد الزعابي مدير عام دائرة محاكم رأس الخيمة أنه تأتي خدمة الاستعلام عن القضايا ضمن حزمة من مبادرات المحاكم الإلكترونية والذكية، وتلبية لمتطلبات مكاتب المحامين، حيث تأتي مكملة لخدمة تسجيل القضايا عن بعد والتي تم إطلاقها مسبقا.

وأشار إلى أن الخدمة تتميز بأنها تتيح للمحامين فرصة الاستعلام عن تفاصيل الدعاوى التي تم إنشاؤها إلكترونياً بسلاسة وسهولة وعلى مدار الساعة، والتي ستمكنهم أيضاً من متابعة التحديثات الطارئة على الدعاوى أولاً بأول دون الحاجة إلى الحضور للدائرة، فيما تشمل خدمة الاستعلام كافة درجات التقاضي الابتدائية والاستئناف والتمييز.

وأضاف الزعابي: الخدمة ستمكن المحامين من عرض البيانات الأساسية للدعاوى وأطرافها ووقائعها ومنطوق الحكم فيها، بالإضافة إلى عرض بيانات الدعاوى المرتبطة، وستتيح الخدمة أيضاً استعلام كامل عن المستندات لمراجعتها أو طباعتها عند الحاجة، وسيستطيع المحامين من خلال الخدمة الجديدة الاطلاع على محاضر جلسات إدارة الدعوى وجلسات المحكمة وعرض تفاصيلها والمستندات المرفقة فيها، وستعرض الخدمة أيضاً تفاصيل عديدة منها الإعلانات والطلبات والأمانات والصادر والحجوزات وبيانات المركبات وتفاصيل الرسوم مع إمكانية دفعها الكترونياً.



