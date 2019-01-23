وفد شرطة دبي يطّلع على تجربة مكتب حقوق الإنسان بـ«قضاء أبوظبي»

المصدر: ■ أبوظبي - البيان

اطلع وفد من القيادة العامة لشرطة دبي برئاسة العقيد الدكتور أحمد المنصوري، مدير إدارة حماية الحقوق والحريات في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، خلال الزيارة التي قام بها إلى دائرة القضاء في أبوظبي بحضور الدكتور صلاح خميس الجنيبي، مدير قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي، بالدائرة على تجربة مكتب حقوق الإنسان في دائرة القضاء، ودوره في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، والتعريف بآلية تلقي الشكاوى وطرق حلها، والشراكات الاستراتيجية للمكتب ودورها في دعم جهوده.

وقدمت فاطمة البدواوي، رئيس مكتب حقوق الإنسان بإدارة التعاون الدولي في الدائرة، عرضاً حول جهود الدائرة في مجال حماية حقوق الإنسان بشكل عام، ولا سيما حملات التوعية العمالية التي تهدف إلى تعزيز نشر الثقافة القانونية لدى العمال وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون في دولة الإمارات.

واستمع الوفد شرطة دبي إلى شرح حملات التوعية التي تركز على تقديم مناشطها في القرى العمالية.